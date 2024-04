Ravanelli: “La Juventus può ripartire dalla vittoria con la Fiorentina”

Dagli studi di Mediaset, Fabrizio Ravanelli è ritornato sul successo della Juventus contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Io credo che sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria in Coppa Italia la Juventus ha fatto molto bene nel primo tempo contro la Fiorentina. Ha giocato con determinazione, carattere, voglia e dinamismo. Era riuscita a sbloccare la partita e ha avuto anche delle occasioni per raddoppiare, ma per qualche centimetro non ci è riuscita. Poi negli ultimi 20 minuti del secondo tempo è calata e non so questo da cosa dipenda. Non so se è stata una scelta della squadra o se era stanca però ha rischiato. Sicuramente i cambi non hanno dato una mano alla Juventus per riuscire a a tenere quell'intensità alta perché ha sofferto, ma al di là di tutto era importante vincere per venire fuori da una situazione difficile e ci è riuscita e può ripartire da questa vittoria come aveva dimostrato nel girone di andata soffrendo e vincendo".