Ravanelli: “La Juve vorrebbe proseguire con Allegri, ma lui non si sa…”

Intervistato a TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha espresso la sua opinione sul futuro della panchina della Juventus . Ecco le sue parole: "C'è la volontà di allungare il contratto ad Allegri che ha saputo fare qualcosa di eccezionale. Ha fatto esordire tanti giovani valorizzandoli. Vivere con certe pressioni addosso non è facile, lui l'anno scorso ha dovuto occuparsi di tutto e non solo di campo. Penso fosse inevitabile perdere le staffe".

Ravanelli ha proseguito: "Al di là del rapporto eccellente con Giuntoli, bisogna sapere se il tecnico voglia restare alla Juve anche l'anno prossimo. Se dovesse vincere lo scudetto con una squadra nettamente inferiore all'Inter non so quale sarebbe la scelta del livornese. Dopo tutte le difficoltà che ha passato negli ultimi due anni credo possa anche andarsene. Ma è una mia opinione: fossi nella Juve farei di tutto per tenerlo perché l'allenatore sta facendo qualcosa di strepitoso. Ma non sono sicuro che lui voglia proseguire in bianconero".