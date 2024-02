Ravanelli: “La Juve contro l’Inter timida e immatura ma in crescita”

Dagli studi di Mediaset, Fabrizio Ravanelli è ritornato sulla sconfitta della Juventus contro l' Inter . Ecco le sue parole: "Prima della partita è logico che una squadra come la Juventus debba avere l'obbligo di pensare di fare una grande partita. Di andare a Milano e vincerla. Però poi di fronte c'è una grande squadra come l' Inter . Loro sono veramente forti e migliorati tantissimo nel gioco e nella consapevolezza dopo la finale di Champions. La differenza tra le squadre si è vista soprattutto nella consapevolezza. L' Inter gioca a memoria, con grande qualità e velocità. E' una squadra molto solida anche nella fase difensiva e ti mette in difficoltà sotto tutti i punti di vista e in qualsiasi momento della partita. La Juventus mi è sembrata un po' timida in certe situazioni. E' mancato un pochino di coraggio ma non mi aspettavo una Juventus che andava a Milano e schiacciava l' Inter ".

Ravanelli ha proseguito: "È una Juve che deve passare da queste sconfitte per poter crescere e diventare l'antagonista numero uno dell'Inter nei prossimi anni. L'Inter è nettamente più forte a livello tecnico della Juventus ma una squadra non si giudica solo a livello tecnico, l'Inter è cresciuta tanto dal punto di vista dell'autostima, gioca anche rischiando e se la Juventus avesse avuto coraggio in alcune situazioni avrebbe potuto metterla in difficoltà, l'Inter sa di poter fare male in qualsiasi momento della partita. La Juventus ha fatto un campionato stratosferico e ha preformato in maniera incredibile ma in questa gara si sono viste alcune situazioni dove la Juventus mi è sembrata poco matura dal punto di vista della consapevolezza per mettere in difficoltà l'Inter che ha meritato perché ha avuto tantissime occasioni".