Ravanelli: “La Juve arriva alla gara col Porto con tanti problemi. Morata…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante bianconero

redazionejuvenews

Archiviato il successo di campionato contro la Lazio, arrivato in rimonta grazie al gol di Rabiot e alla doppietta di Morata, la Juve è ora attesa dalla prova del nove in Champions League. Questa sera i bianconeri ospiteranno il Porto all'"Allianz Stadium" nel ritorno degli ottavi, con l'obiettivo di rimontare il 2-1 subito all'andata per mano delle reti di Tameri e Marega (di Chiesa il gol della speranza ad otto minuti dal fischio finale).

I campioni d'Italia in carica si aggrappano ancora una volta a Cristiano Ronaldo, autentico mattatore in campo europeo, e alla forma recente di Alvaro Morata, che dal suo rientro in campo ha messo a segno tre gol in due partite giocate (la già citata doppietta alla Lazio e la rete dell'1-0 allo Spezia). Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabrizio Ravanelli, attaccante che faceva parte di quella Juve capace di sollevare la Champions League per l'ultima volta nel lontano 1996, ha così analizzato la sfida:

"La Juve arriva a questa sfida con tante problematiche. In primis per la continua sfortuna di questa squadra sotto il punto di vista degli infortunati, che aumentano in ogni momento importante della stagione. Ogni volta che la Juve si presenta ai quarti o agli ottavi di Champions le mancano diversi giocatori fondamentali. Prima Allegri, poi Sarri e ora Pirlo non hanno avuto la possibilità di scegliere all’interno dell’ampia rosa. Morata? In certi momenti della stagione si è sentita la sua assenza, è mancata una prima punta. Senza di lui diventa sempre più difficile cercare di scardinare le difese avversarie e attaccare il primo palo con pericolosità. A volte poi c’è anche bisogno di lanciare lungo sull’attaccante per permettere al resto della squadra di salire. Credo che, se la Juve la prossima stagione avrà la possibilità di implementare la rosa con una prima punta, lo farà".