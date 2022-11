Ravanelli: “La Juventus deve puntare a vincere l’Europa League”

Fabrizio Ravanelli , ex attaccante della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Europa League? E' una competizione importante, che ti permette di arrivare in Champions e disputare la Supercoppa Europea, portando comunque soldi nelle casse. Nel dna bianconero si vuole vincere anche a tressette a briscola. Quindi questo torneo deve essere giocato puntando alla vittoria finale".

Sulla Serie A: "Ad oggi il campionato è ingiocabile. Il Napoli in questo momento è nettamente superiore a tutti. Quindi la Juventus, così come Inter, Milan, Lazio, Atalanta e Roma, deve solo pensare a conquistare più punti possibili. Nella sosta per il Mondiale, chi resterà qui dovrà lavorare sodo per una ripartenza a tutto gas".