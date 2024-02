Ravanelli: “Juve, mi aspettavo più coraggio contro l’Inter”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a SportMediaset: "Prima del match era lecito aspettarsi una Juve che provasse a vincerla a Milano, ma l'Inter ha dimostrato tutta la propria forza, oggi è una squadra consapevole dei propri mezzi e capace di produrre un gioco di ottimo livello. Proprio in questi due aspetti la squadra di Inzaghi è stata superiore, mentre la Juve ha approcciato il campo in maniera troppo timida, e in alcune situazioni questo atteggiamento ha pesato.