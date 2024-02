Ravanelli: “Il problema della Juve non è la guida tecnica”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Max Allegri.

Fabrizio Ravanelli , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole a RadioBianconera: "Io credo che la guida tecnica sia uno degli ultimi problemi, anche perchè se ci fosse stato qualsiasi altro allenatore difficilmente avremmo potuto fare risultati diversi.

Dalla parte di Allegri ci sono i numeri che parlano, poi è normale che per competere in Champions o magari nel Mondiale per club, servirà una rosa ampia, con dei giovani ma anche con giocatori maturi dal punto di vista tecnico e anche di personalità.