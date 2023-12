Ravanelli: “Frosnone-Juve? I bianconeri dovranno stare attenti…”

Fabrizio Ravanelli , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone a CalcioFrosinone.it. Ecco le sue parole: "La Juve dovrà prendere con le molle questa partita e scendere in campo con grande rispetto delle qualità insite nella squadra di Di Francesco.

Parliamo di un gruppo dotato di ottimi valori tecnici, che gioca bene e che sta vivendo un super momento. Insomma, per gli uomini di Allegri non sarà una passeggiata. Per uscirne vincitori credo che dovranno essere solidi dietro e cinici in attacco, proprio come fatto finora.