Ravanelli: “Con il Napoli la Juventus ha creato tantissime occasioni da gol”

Ravanelli è ritornato sulla prestazione della Juventus contro il Napoli: per l'ex bianconero, sarebbero state molte le opportunità per segnare

Intervistato a Tv Play, Fabrizio Ravanelli ha commentato la prova della Juventus contro il Napoli. Ecco le sue parole: “La Juve esce dal Maradona con un pugno di mosche. Ha perso una partita immeritata giocando una delle più belle gare della stagione. Un punto andava stretto perché difensivamente anche Alex Sandro è stato mostruoso, come Bremer: sono stati molto bravi a contenere Osimhen. Ieri sera era in stato di grazia Kvaratskhelia, tornato ai livelli dell’anno scorso. Forse su gol, aldilà di tutto, Szczesny se non avesse spinto un metro all’indietro ma uno in avanti, anche se la palla è stata deviata, il gol lo avrebbe evitato. Il Napoli non ha rubato niente ma ovviamente la Juve esce con tanto rammarico”.