Rassegna stampa: Vlahovic al top, Max sfida Inzaghi a distanza

La Gazzetta dello Sport apre con le parole di Olivier Giroud: "Sempre con Pioli". Sulla Juve: "Buon anno Vlahovic: va in gol ogni '60 minuti, un Dusan mai visto trascina la Juve". In taglio basso: "Razzismo" e "Osi va via".

"Il gioco lo fa Max" , questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con il duello Scudetto. In taglio alto: "Riva, l'Italia piange il suo eroe 'unico'". in taglio basso: "Arriva anche Perez, il Napoli è rifatto".

Tuttosport

Tuttosport titola: "Juve per tutte le età: la strategia per un futuro vincente, usato sicuro e giovani di qualità". In taglio alto: "Gioca anche Riva: c'è un Toro tosto". In taglio basso: "Caos Uefa: Boban inchioda Ceferin"