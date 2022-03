Rassegna stampa Juventus: sabato di vigilia

La squadra bianconera scenderà in campo domani contro la Sampdoria per cercare di riscattare da subito l'eliminazione dalla Champions League

La Juventus tornerà questa mattina al lavoro per preparare la sfida di domani in programma all'Allianz Stadium contro la Salernitana . La squadra di Massimiliano Allegri cercherà la vittoria prima della pausa per le Nazionali, utile per riordinare le idee.

Dopo la sconfitta in ChampionsLeague e la relativa eliminazione dalla competizione per mano del Villareal, i bianconeri devono trovare subito i tre punti per non sprecare quanto di buono fatto in campionato.