Rassegna stampa – Super Juve: la stagione inizia con il piede giusto

La Gazzetta dello Sport

"Che bella signora", questo il titolo sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il giornale milanese esalta il gioco della squadra di Allegri: "Esordio boom: Chiesa-Vlahovic decidono in 20'". Il match contro l'Udinese ha convinto non solo per il risultato quanto più per il come è arrivato. Ottima partenza per i bianconeri nella prima uscita stagionale.