Rassegna stampa – Tempo di rinnovi: Rabiot-Juve ancora avanti insieme

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Inter e Juve su Zielinski". Il polacco non sembra aperto al rinnovo con il Napoli e per questo nerazzurri e bianconeri provano a inserirsi nella trattativa. In taglio basso: "Scatto Milan per Guirassy" e "Romagnoli-Lazio il nodo del rinnovo". Sulla Coppa Italia: "Fiorentina infinita, fa festa ai rigori".