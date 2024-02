Rassegna stampa – Rabiot e Yildiz scaldano i motori per Inter-Juventus

La Juve si avvicina al delicato impegno di Serie A: tra i bianconeri pronto al rientro Adrien Rabiot e con Kenan Yildiz verso la titolarità

Chiuso il calciomercato con l'arrivo di Carlos Alcaraz, la Juventus può concentrarsi completamente all'imminente Derby d'Italia con Adrien Rabiot e Kenan Yildiz in rampa di lancio.

La Gazzetta dello Sport — Nel taglio basso della rosea, la Juventus è citata in due occasione. Innanzitutto, per l'arrivo di Carlos Alcaraz, acquisto lampo definito nell'arco di poche ore nella giornata di mercoledì. In secondo luogo, per la sfida all'Inter di San Siro, nella quale i bianconeri potranno nuovamente contare su Adrien Rabiot, recuperato dall'infortunio.

Corriere dello Sport — Anche nel corriere, la Juventus trova spazio due volte. Sul calciomercato, i bianconeri si guadagnano il 6,5 in pagella per la campagna acquisti. Il taglio alto si dedica invece allo scontro con l'Inter di domenica sera. In particolare, viene messo in risalto il discorso tenuto dal tecnico Massimiliano Allegri alla squadra, pronta a presentarsi a un occasione irripetibile, almeno in questa stagione. Sulle scelte di formazione, oltre al ritorno di Rabiot, ci sarà quello sempre più scontato di Kenan Yildiz dal 1' minuto.

Tuttosport — Sul quotidiano sportivo di Torino, il derby d'Italia viene visto dal punto di vista di Andrea Barzagli, storico difensore della Juventus. Per l'ex bianconero, il match contro l'Inter non sarà decisivo in ottica scudetto. I nerazzurri partirebbero favoriti dal pronostico, ma le capacità tattiche di mister Allegri e la fantasia di Kenan Yildiz potrebbero essere fattori chiavi per stupire.

