Rassegna stampa – Tesoretto prestiti e parametri zero: la Juve pensa al futuro

Dai giocatori in prestito fino ai colpi a parametro zero di Giuntoli: la ultime notizie di giornata sulla Juve

La Gazzetta dello Sport apre con le trattative per il rinnovo di Lautaro Martinez: "Lautaro, grande firma". In taglio alto: "Dossier razzismo". A lato spazio alla Juve: "Collezione di gioielli. Juve, i prestiti sono un tesoro da 100 milioni" e "Profezia Soulè : Frosinone salvo e ritorno da Max. Poi si vedrà".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Ci prova lui. De Rossi tenta di fare ciò che non è riuscito alle altre big". In taglio alto le parole di De Laurentiis: "Spalletti mi ha fatto perdere la Champions". In basso le dichiarazione dell'ad del Bologna: "Motta? Nessuna paura".