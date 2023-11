Rassegna stampa – Operazione Inter. La Juventus sogna il sorpasso

Oggi è venerdì 24 novembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Cresce l'attesa per il match di vertice tra Juventus e Inter . Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

Nel Corriere la prima pagina è dedicata alla super sfida Juventus-Inter . Per il quotidiano uno dei protagonisti dell'incontro potrebbe essere colui che siede sulla panchina sponda bianconera. Massimiliano Allegri starebbe infatti preparando la sua trappola al collega Simone Inzaghi per tentare un insperato sorpasso, considerato quelli che erano i pronostici di inizio stagione.

Tuttosport

Il giornale di Torino dedica moltissimo spazio ai temi legati alla Juventus. Nel taglio alto il quotidiano menziona la riunione del Cda che ha portato a un significativo aumento del capitale della società. In particolare viene sottolineato un aspetto politico non gradito ai soci della Juve, ovvero un presunto attacco perpetuo delle istituzioni italiane ed europee al quale potrebbe esserci un cambio di approccio. Inoltre, in primo piano l'autorevole intervista all'ex calciatore Paolo Di Canio il quale avrebbe bacchettato l'attaccante Dusan Vlahovic di scarsa intelligenza tattica.