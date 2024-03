Rassegna stampa – Obiettivo nuova Juve: Giuntoli deve fare un miracolo

La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta dell'Inter in Champions: "Inter, così fa male". In taglio basso: "Si indaga sul prezzo del Milan" e "Atalanta all'assalto, Roma niente scherzi".

Il Corriere dello Sport titola: "Tutte fuori!". A lato: "RedBird duro: Il Milan è nostro", "Lukaku a casa. Dubbio Dybala, gioca Azmoun" e "Carica Italiano: Un trofeo per Commisso". Sulla Juve: "Giuntoli , via libera. Nasce la nuova Juve" . In basso: "Napoli, parte il casting" e "Lazio, avanza Tudor".

Tuttosport

"Juve mondiale, ne servono 10", questo il titolo di Tuttosport. E ancora: "Non solo innesti di qualità: per il torneo negli USA bisognerà blindare chi va in scadenza nel '25". In taglio alto: "Inter: gode il Cholo!". In basso: "Toro: Ostigard e Thorsvedt" e "Milan, occhio che la giustizia sportiva si può suggestionare".