Rassegna stampa – Stasera Napoli-Juve: pressione al Max

La Gazzetta dello Sport titola: "L'Inter tiene tutti". In taglio alto: "Arbitri, così no". A lato: " Napoli-Juve , rebus Max". E sul futuro dell'allenatore bianconero: "Allegri e il futuro: Rimango qui? Aspetto il club".

"Squalificato", questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con la sospensione dell'arbitro Di Bello. In taglio alto: "Osi spaventa la Juve" . A lato: "La Roma straripa. De Rossi è quinto" e " Fiorentina solo un pari. Italiano non sfonda".

Tuttosport

Tuttosport apre con la Juve: "Pressione Maxima". Questa sera i bianconeri affronteranno il Napoli ma il futuro di Allegri resta il mistero numero uno. In taglio alto: "Furia Toro, follia Juric". In basso: "La Roma di De Rossi è sempre più di Dybala" e "A Oaktree 100 milioni per non perdere l'Inter".