Rassegna stampa – Dal Mondiale al mercato: la Juve guarda al futuro

Dalla qualificazione al Mondiale per club fino alle ultime novità sul mercato: tutte le notizie sulla Juve

"Il Milan è ancora di Elliott", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport, che apre con l'indagine della Guardia di Finanza sul club rossonero. In taglio alto: "Inter senza paura" e " Napoli fuori , Juve al Mondiale ". A lato: "Lazio, Sarri dice basta" e "Gravina, firmò l0accordo tv il giorno prima di dimettersi".

Il Corriere dello Sport titola: "Ci va la Juve" . E ancora: "Napoli fuori dalla Champions. Allegri al Mondiale ". In taglio alto: "Lotito sale sul traghetto". In basso: "Milan, si muove la Procura Figc".

Tuttosport

Tuttosport apre con l'indagine sul Milan: "Il Milan rischia grosso". In taglio alto: "Napoli beffato, Juve al Mondiale". A lato novità sul mercato bianconero: "Non solo Koop: c'è feeling tra la Juve e Ferguson". In basso: "Sarri si dimette. Gesto d'onore" e "Bellanova il duro. Un Toro azzurro".