Rassegna stampa – Tra mercato e panchina: la Juve pensa al futuro

"Motta tra Juve e Milan" , questo il titolo del Corriere dello Sport. Il tecnico del Bologna potrebbe diventare il nuovo allenatore dei bianconeri o dei rossoneri. In taglio basso: "Chi ha sbagliato: la verità di DeLa", "Inzaghi, sembra l'Inter dei record" e "Lotito: Non esonero Sarri".

Tuttosport

Tuttosport apre con un'intervista al portiere del Racing Arias: "Alcaraz nuovo Vidal". In taglio alto le parole di Kabic: "Vanja la mia guida Toro". In basso: "Ansia, errori e il rinnovo che non c'è. Caso Maignan".