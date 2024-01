Rassegna stampa – Al via il mercato: Juve che fai?

Oggi è martedì 2 gennaio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a scendere in campo in Coppa Italia : andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

La Gazzetta dello Sport

"Colpo in testa", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all'acquisto da parte dell'Inter di Buchanan. Sul mercato bianconero: "La Juve ha deciso: per ora non compra. Il rinforzo è Yildiz". A lato novità sul Milan: "I ragazzini della via Pioli".