Rassegna stampa – Manna rassicura la Juve: rinforzi in arrivo

Dal jolly Cambiaso alle parole di Manna sul prossimo mercato bianconero: le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è martedì 12 dicembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con: "Ibra missione Milan". In taglio alto: "Vai Inzaghi: se vinci ottavi più morbidi". Sulla Juve: "Il jolly Cambiaso". In taglio basso: "Massimi fermato. Frosinone-Toro, l'arbitro tornerà solo nel 2024".

Corriere dello Sport — "'A nuttata", questo è il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport. Il riferimento è a Osimhen, vincitore del pallone d'oro africano. A lato: "Dybala-Lukaku, pronti per Kvara" e "È tornato Ibra il salva-Milan". In taglio basso: "Natale di fuoco per l'Europa".

Tuttosport — Tuttosport titola: "Ibracadabra". In taglio alto: "Juve, Manna dal mercato". E ancora: "Il ds bianconero ribadisce la possibilità di rinforzi a gennaio". Sulla Superlega: "Vicina l'ora della verità: ecco cosa sta per accadere". Sul Napoli: "Napoli al bivio e Osimhen va in Marocco".

