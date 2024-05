Rassegna stampa – La doppietta dell’ex Juventus non basta alla Roma

La rassegna stampa di venerdì 10 maggio: la doppietta di un ex Juventus non basta alla Roma per superare la semifinale di Europa League

redazionejuvenews 10 maggio 2024 (modifica il 10 maggio 2024 | 07:31)

Oggi è venerdì 10 maggio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport — La prima pagina della rosea è ampiamente dedicata all'impresa dell'Atalanta, capace di battere il Marsiglia nella semifinale di ritorno di Europa League. Un perentorio 3-0 casalingo ha permesso ai nerazzurri l'impresa storica della squadra nerazzurra. La finale non sarà, come molti speravano, tutta italiana: sull'altro fronte la Roma ha illuso per poi pareggiare 2-2 contro il Bayer Leverkusen. La vittoria per 2-0 dei tedeschi nella gara di andata è dunque sufficiente per il passaggio in finale. Eppure, i giallorossi erano riusciti a portarsi avanti di due gol, grazie a una doppietta di rigore dell'ex Juventus, Leandro Paredes.

Corriere dello Sport — Anche per il Corriere, la Juventus trova spazio nell'impresa accarezzata dalla Roma con la doppietta di Leandro Paredes. I giallorossi, persa la possibilità di vincere il trofeo, si ritufferanno in campionato per giocarsi le ultime chance di qualificazione Champions League. Al momento, la squadra capitolina segue Bologna e Atalanta, che ha oltretutto una partita da recuperare. La Juventus invece conserva un margine rassicurante e può già chiudere il discorso battendo la Salernitana.

Tuttosport — Il principale quotidiano sportivo di Torino dedica la notizia di primo piano alla Juventus. Sotto gli occhi dei riflettori l'incontro a casa Juve tra la bandiera bianconera Alessandro Del Piero e il gioiello dell'attuale rosa Kenan Yildiz. Quest'ultimo avrebbe dichiarato come lo storico attaccante de La Vecchia Signora sia l'idolo del talento turco. Non a caso il giocatore lo imiterebbe appositamente anche nell'esultanza. Per domenica invece, ci sarebbe un piccolo allarme per un attacco di gastroenterite ma Yildiz non dovrebbe mancare all'appuntamento.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.