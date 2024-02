Rassegna stampa – Da Kean al dubbio Chiesa: svendita Juve

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con i nerazzurri: "Gran galà Inter". A lato spazio alla Champions: "Vai Lazio, devi crederci". Sulla Juve: "Futuro Juve. chi rischia". E ancora: "In bilico Chiesa e Kostic. Via Kean e Iling Jr. Galeone: Max vuole restare". In taglio basso: "Missione Milan, vincere l'Europa League. Contro il Rennes arriva anche Cardinale".