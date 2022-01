Rassegna stampa Juventus: un nuovo anno in bianconero

Inizia oggi il 2022, con la Juventus che nel giorno dell'Epifania scenderà in campo contro il Napoli per dare inizio ad un girone di ritorno che la dovrà vedere protagonista

La Juventus ha iniziato ad allenarsi alla Continassa due giorni fa, con il gruppo che è tornato al completo ieri con l'arrivo dei sudamericani, che hanno goduto di un giorno in più di vacanza per il viaggio di rientro a Torino.

La squadra è già agli ordini di Massimiliano Allegri per preparare la seconda parte della stagione, con alt tecnico toscano che ha a disposizione tutta la rosa per iniziare al meglio l'anno.

In attacco infatti tiene banco la richiesta del Barcellona, che vuole Morata, con il quale ha già un accordo: la Juventus ora dovrà trovare un giocatore per sostituirlo, e poi darà il via libera per la sua partenza verso la Spagna.