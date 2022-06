Rassegna stampa Juventus: nuovi scenari sul mercato

La Juventus continua a muoversi sul mercato in cerca di giocatori per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione

Mosse di mercato — La Juventus viene da una stagione finita con due finali perse, quella di Coppa Italia e quella di Supercoppa Italiana, e che ha visto i bianconeri non essere mai in lotta per le prime posizioni della classifica.

Il primo anno di Allegri è scivolato via portando con se molti interrogativi, e se il tecnico lo scorso anno doveva ambientarsi, sa che questa stagione non potrà essere sbagliata, con la Juventus che dovrà tornare a vincere.

Anche per questo la dirigenza si sta muovendo sul mercato, cercando giocatori in grado di migliorare la squadra a disposizione del tecnico toscano, che intanto aspetta l'ufficialità del ritorno di Pogba in bianconero.

