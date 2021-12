Rassegna stampa Juventus: i bianconeri pareggiano con il Venezia

Le notizie principali di oggi

I bianconeri pareggiano con il Venezia

La Juventus non riesce a vincere la terza partita consecutiva e si ferma contro il Venezia allo stadio Penzo. A segnare il gol del vantaggio bianconero è stato Morata, mentre Aramu ha messo a segno la rete del pareggio nel secondo tempo per gli arancioneroverdi. Una Juvespenta quella di ieri sera che ha mantenuto il possesso palla per tutta la partita senza mai però rendersi realmente pericolosa verso la porta difesa da Romero. Vecchia Signora che dunque rimane stabile al sesto posto in classifica, ma Roma e Lazio, in caso di vittoria, aggancerebbero la squadra di Max Allegri in classifica. I bianconeri, forse, dovrebbero preoccuparsi di guardare indietro e non di guardare avanti.