Rassegna stampa Juventus: domani la sfida contro l’Atalanta

Le principali notizie di oggi

redazionejuvenews

Buongiorno in bianconero — I tifosi juventini si sono svegliati oggi con molte notizie.

Come ogni mattina, juvenews.eu vi racconterà le principali news di oggi.

Senza perdere altro tempo, vediamo quali sono le più importanti di questa mattina.

Agnelli nella serie Amazon stronca l'anno di Sarri — Nella serie Amazon sulla stagione della Juventususcita nella giornata di ieri, vediamo il presidente bianconero, Andrea Agnelli, stroncare il campionato della Vecchia Signora di Maurizio Sarri: "Sono dieci anni che sono presidente della Juve. Se guardo l’anno scorso, al di là dei risultati sportivi, ve lo dico con il cuore, è stato un anno di mer... Qualcuno anche qui dentro non ha dato tutto quello che doveva. Se penso a tutti gli sforzi che hanno fatto le donne e gli uomini della Juventus, noi siamo 800 e si va in campo in 800, si vince e si perde in 800. Siamo un gruppo che deve andare sempre unito nella stessa direzione. Abbiamo fatto una scelta in cui credo tantissimo, che è quella di Pirlo".

Domani la sfida contro l'Atalanta — Domani alle ore 18 la Juventus affronterà l'Atalanta in un a sfida valida per la 14esima giornata di Serie A. I bianconeri, che sono a -11 dalla vetta, sono obbligati a vincere per stare al passo delle altre squadre per il treno Champions League, obiettivo di base in questa stagione per la società del patron Andrea Agnelli. La Juventus viene da un brutta sconfitta contro il Chelsea a Londra che sicuramente avrà danneggiato il morale della squadra e dunque i bianconeri contro la dea dovranno dare risposte sul campo.

Si scalda la pista Zakaria — Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe lavorando per portare a Torino già a gennaio Denis Zakaria. centrocampista del Borussia Monchengladbach. Il direttore sportivo bianconero, Federico Cherubini, sarebbe rimasto infatti a Londra per imbastire una trattativa con i tedeschi ma non solo: nel mirino anche Dusan Vlahovic della Fiorentina.