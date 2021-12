Rassegna stampa Juventus: 80 milioni per i bianconeri dalla qualificazione agli ottavi di Champions

La rassegna stampa di oggi

redazionejuvenews

80 milioni dalla Champions per la Juve — Il primo posto nel girone conquistato mercoledì contro il Malmo tra le mura dell'Allianz Stadium ha garantito ben 80 milioni di euro nelle tasche della Juventus che comincia a respirare economicamente. Quei soldi serviranno a coprire gli stipendi degli esuberi con maggiore sicurezza e verrà lasciata da parte una piccola cifra per il prossimo mercato di gennaio. Il prossimo lunedì andranno in scena i sorteggi per la seconda fase della competizione con i bianconeri che saranno testa di serie. Ci saranno da evitare PSG e Atletico Madrid alle urne e sorteggi favorevoli potrebbero essere Sporting, Villarreal e Salisburgo.

Domani la il Venezia in campionato — Domani alle 18, la Juventus affronterà subito il Venezia in una sfida valida per il campionato di Serie A. La squadra di Max Allegri è chiamata alla vittoria per risalire in classifica e puntare al quarto porto che vorrebbe dire ancora una volta Champions League. Di seguito riportiamo le probabili formazioni delle due squadre per il match di domani.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ampadu, Caldara, Haps; Busio, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

Caso Suarez verso l'archiviazione — "Mi sembra di capire che per la prima parte di quell’inchiesta non ci siano stati elementi per procedere, quindi si va verso l’archiviazione. C’è attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti ed aspettiamo che Perugia consegni questa seconda parte di atti". Queste le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, intervenuto all'evento in ricordo di Paolo Rossi al Museo FIFA di Zurigo circa il caso Suarez.