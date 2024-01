Rassegna stampa – La Juve vola con mago Vlahovic: -2 dall’Inter

"Mago Vlahovic " , questo il titolo de La Gazzetta dello Sport. In taglio alto spazio a De Rossi come nuovo allenatore della Roma: "De Rossi, la mia Roma". A lato: "Supercoppa supershow".

Il Corriere dello Sport titola sull'esonero di Mourinho: "Ribalt one. Esonerato Mourinho. La Roma a De Rossi". In taglio alto : " Mago Vlahovic. La Juve ci crede" . In basso: "DeLa: Nngonge e altri due".

Tuttosport

Tuttosport apre in prima pagina con la prestazione di Vlahovic contro il Sassuolo: "Tutti in piedi". A lato sulla Roma: "Mou dai tituli agli esoneri: e 5! De Rossi-Roma, ci vuole cuore". In vista della prossima stagione poi: "Conte-Motta. S'infiamma la corsa delle big". In taglio basso: "Vanoli, clausola Toro".