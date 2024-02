Rassegna stampa – Juve, stasera l’Udinese ma Allegri pensa già al futuro

Dalla sfida in programma contro l'Udinese fino alle ultime novità sul futuro di Allegri: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan sul Napoli: "Sfreccia Theo". In taglio basso: "Sogni da grande Inter". Sulla Juve: " Allegri non molla".

Il Corriere dello Sport titola: "Il Diavolo addosso". In basso: "Festival Bologna. Riecco la Fiorentina". Novità anche sull'allenatore della Juve: "Allegri, dubbi sul futuro ". Sull'Inter: "Gestaccio ai tifosi, inchiesta su Acerbi".

Tuttosport

"Futuro? Vediamo", questo il titolo di Tuttosport che apre con le parole di Allegri. Novità sull'ex bianconero Bonucci: "E Bonucci da panchinaro scatena una rissa in Turchia". In taglio alto: "Juric spiazza il Toro. C'è il West Bromwich". A lato: "Devi morire. E Acerbi fa il dito". In basso: "Theo e brividi: Pioli sale" e "Rinascimento Belotti".