Rassegna stampa – Juve: il tridente per il presente, Di Gregorio per il futuro

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il pareggio del Napoli in Champions League: "Osi e speri". Sull'Inter: "Inter, operazione pigliatutto". In taglio alto: "Milan, coppa tiramisù". A lato novità sulla Juve: "Juve, porta sul futuro". E ancora: "Via alla trattativa per Di Gregorio. Costerà 20 milioni".