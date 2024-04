Rassegna stampa – Juve, il pari delude ma la Champions si avvicina

La Gazzetta della Sport apre con l'Inter: "Venti di scudetto". In taglio alto su Torino-Juve: "Derby manca il gol". In basso sul Milan: "Decide Ibra".

"Juve danno zero" , questo il titolo del Corriere dello Sport. E ancora: " Frena col Toro ma resta a +4 su Motta e vede la Champions ". In taglio basso: "Missione Europa, tutti al Maradona","DDR: impariamo dal Real Madrid" e "Inzaghi a caccia del match point". Sul caso Lazio-Luis Alberto: "Lotito: lui parte se porta l'offerta".

Tuttosport

Tuttosport titola: "Derby zero". E ancora: "Due occasioni Vlahovic, una per Sanabria e Lazaro: stop. Il pari delude tutti, ma serve più alla Juve che al Toro". In basso: "Bologna, altro stop. A Riad vogliono l'Inter, Zhang tratta".