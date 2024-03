Rassegna stampa – Juve a caccia della svolta: bianconeri in ritiro, torna Rabiot

Sei punti in sette giornate: la Juve cerca una svolta. Tutte le principali novità di giornata sui bianconeri

La Gazzetta dello Sport titola: "Sogni finali". Il riferimento è ovviamente a Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina impegnate in Europa e Conference League. A lato: "Inter oltre lo scudetto" e "Il Bologna riparte con Fabbian al 94'. Il Toro a Udine". In taglio basso: "Spalletti quante novità. Arriva l'ora di Bellanova".

Corriere dello Sport

"Juve chiama Bayern", questo il titolo del Corriere dello Sport. Ai bianconeri piacciono Goretzka e Mazraoui, ma occhio all'interesse per Zirkzee. In taglio alto novità su Immobile: "Aggrediti". A lato: "Osi e Kvara battono Lautaro e Thuram". In basso: "Euroderby: Milan-Roma. Gasp contro Klopp. Viola, c'è il Viktoria Plzen" e "Bologna, la fuga Champions".