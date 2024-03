Rassegna stampa – Juve spiata: dossier illegali contro i bianconeri

Oggi è martedì 19 marzo 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Serie A è in pausa per lasciare spazio alle nazionali: andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

Corriere dello Sport

"Juve spiata", questo il titolo del Corriere dello Sport. Che aggiunge: "Scoperti dossier illegali per colpire la società". In taglio alto: "Inter, idea Raspadori. Zirkzee, inizia l'asta". A lato: "Acerbi rischia la stangata. Juan Jesu duro: Non negare". In basso: "Fiorentina, per Barone le ore più dure: Condizioni critiche".