Rassegna stampa – Juve in missione sorpasso: 6 giorni per superare l’Inter

"Allegri, faccio il ribaltone", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport. Dato che l'Inter sarà impegnata in Supercoppa la Juve vincendo contro Sassuolo e Lecce potrà superare i nerazzurri in classifica. In taglio alto: "Taremi, gol Inter". A lato: "Milan, Sacchi a Pioli: Ora pensi al 3 posto" e "Roma, Mou divide. L'ideale è De Rossi".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Max, corsia di sorpasso". E ancora: "Missione Allegri: primo posto in sei giorni". Novità anche sul mercato: "La Lazio non rilancia: Felipe Anderson ha scelto i bianconeri". A lato: "Inzaghi in pole: se vince la Supercoppa è record". In taglio basso: "La Roma è in crisi, arriva Friedkin".