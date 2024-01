Rassegna stampa – Juve, operazione sorpasso: Inter avvisata

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola sulla vittoria dell'Inter in Supercoppa: "Inter da favola". In taglio alto: "Yildiz Juve 2029".Il talento bianconero si prepara al maxi rinnovo: "Il turco avrà l'ingaggio più che triplicato". A lato: "Ora Pioli ne vuole due" e "De Rossi gladiatore". In taglio basso: "De Laurentiis rischia il processo".