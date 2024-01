Rassegna stampa – La Juve prova lo scatto: battere l’Empoli vale il +4

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina a Sinner: "Sei un mito". A lato spazio anche per la Juve: " Allegri va a 1000". Su Torino e Milan: "Il Toro scatta in Eurozona" e "Pioli cuor di Leao".

"Solo tu. Sinner stratosferico", questo il titolo del Corriere dello Sport. In taglio alto un ricordo per la morte di Gigi Riva: "Riva, amore infinito". Sulla Juve: "Juve, assalto all'Empoli (18): Max può volare a +4 sull'Inter".

Tuttosport

Anche Tuttosport apre con Sinner: "'O sole nostro". Spazio anche alla Juve e in particolare alle parole di Allegri in conferenza stampa: "Noi Sinner, loro Djokovic. Mi fermo, sono permalosi...". Su Agnelli: "Agnelli torna alla Juve? Ecco perchè non lo esclude". A lato novità sul Torino: "Il Toro onora Riva".