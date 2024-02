Rassegna stampa – Juve, Samardzic osservato speciale contro l’Udinese

La Gazzetta dello Sport apre con il match dell'Inter contro la Roma di Lukaku: "Lo scudetto passa da... Rom". In taglio alto novità sul nuovo stadio del Milan: "Il Milan gioca qui". A lato: " Panchine da mito . Il Diavolo e la Signora. Pioli ad altezza Sacchi. Allegri prende Lippi ". Sulla Juve: "Papà Samardzic e la Juve: Ora è pronto per il salto. Lunedì sarò allo Stadium".

"Nessuno è imbattibile", questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con Roma-Inter. In basso: "Ranieri-Sarri dentro o fuori" e "Mossa Mazzarri, Kvara liberato". Sulla Juve: "Juve, poca spesa molta resa".

Tuttosport

Tuttosport titola con le parole del dt dell'Udinese Balzaretti: "Arriva Samardzic: Sì, la Juve c'è".In taglio alto: "Toro, l'Europa oltre tutto". In basso: "Paulo, come ai vecchi tempi!".