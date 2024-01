Rassegna stampa – Juve ecco i rinforzi: Djalò in arrivo, Henderson pure?

Tuttosport

"Henderson? No, Koopmeiners!", questo il titolo della prima pagina di Tuttosport. E ancora: "Allegri non è convinto dell'inglese subito: la Juve preferisce puntare sull'olandese dell'Atalanta a giugno". In taglio alto: "Milan, la scossa giusta. Mou in caduta libera" e "Radonjic blocca il mercato Toro". In basso le parole di Sarri: "Supercoppa in Arabia? Prendi i soldi e scappa".