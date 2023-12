Rassegna stampa / Juve, operazione ri-sorpasso nel nome di Vlahovic

La rassegna stampa di venerdì 15 dicembre: la Juventus proverà a passare nuovamente in testa alla A. Dusan Vlahovic a caccia del gol perduto

Oggi è venerdì 15 dicembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juventus scende in campo oggi contro il Genoa : andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

Nella rosea, l'articolo di spalla è dedicato alla Juventus che oggi a Marassi contro il Genoa ha la possibilità di riprendersi momentaneamente il primo posto. In caso di successo, sarebbe il quarto sorpasso parziale della squadra di Allegri sull' Inter in questo campionato. Un occhio di attenzione è riservato soprattutto a Dusan Vlahovic che, gol contro l' Inter a parte, deve superare il suo periodo di apparente sterilità.

Corriere dello Sport

Molto simile è il contenuto del taglio alto del Corriere, dedicato alla partita della Juventus di questa sera. L'attenzione è in particolare rivolta all'attacco: Vlahovic, ma anche Federico Chiesa, troppo poco spesso in gol negli ultimi due mesi. A proposito di attaccanti, i bianconeri perdono Moise Kean per circa un mese.