Rassegna stampa – Juve, obiettivo scudetto: servono rinforzi

La Gazzetta dello Sport

"Il diavolo fa miracoli. Pioli ricarica il Milan e Ibra è in arrivo", questo è il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. A lato novità sul mercato: "Taremi, vai Inter. E la Juve mette De Paul in pole". In taglio basso spazio alla Juve: "Mossa da Signora, Fagioli rinnova. In bianconero fino al 2028, e con l'aumento".