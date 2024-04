Rassegna stampa – Da Morata a Zaccagni: Juve, occhi sul mercato

La Gazzetta dello Sport apre con la sfida tra Milan e Roma in Europa League: "Vinco e resto". A lato: "Juve riecco Morata" . In taglio alto la Champions League: "Che show".

"Motta e Conte si giocano la Juve" , questo il titolo del Corriere dello Sport. In taglio alto: "Ancelotti-Guardiola, pari da fantascienza". In basso: "Roma, l'Europa è casa di Lukaku" e " Il declino di Ronaldo, altra follia ".

Tuttosport

Tuttosport titola: "Juve: Zaccagni c'è". Sui granata: "Toro, tre nomi per il dopo Vanja". In taglio basso: "Real-City, la fiera delle meraviglie" e "Progetto Simeone: Allenerò in Italia".