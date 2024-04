Rassegna stampa – Juve-Milan, the last dance per Allegri e Pioli

La Gazzetta dello Sport apre con il futuro del Milan: "Il Diavolo è Lopetegui". A lato: " Juve-Milan, c'è tanto da rifare " e "Kvara spaventa Napoli. Il rinnovo è in bilico. De Ketelaere-Atalanta: sì". In basso: "5 regali per Inzaghi".

Corriere dello Sport

"Max e Stefano, the last dance", questo il titolo del Corriere dello Sport, che continua: "Chiudere in bellezza prima dei saluti". A lato: "Sei italiane in Champions: ecco la strada". "Italiano-Torino c'è l'incontro: Viola in attesa" e "L'Inter prenota il terzo colpo: in arrivo Bento". In taglio basso: "Taty si prende la Lazio" e "Il Frosinone manda la Salernitana in B".