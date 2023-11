Rassegna stampa – La Juve pensa al mercato: novità a centrocampo e in attacco

"Inter, sempre lui", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è chiaramente a Lautaro Martinez, autore del gol che ha regalato la vittoria e gli ottavi di finale di Champions League all'Inter. In taglio basso novità sul mercato della Juventus: " Phillips , doppio sì alla Juve". E ancora: "Giuntoli in Inghilterra: il City e il mediano aprono al prestito".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Toro puro. Fenomeno Lautaro: 14 gol in 15 gare". Pareggio invece per la squadra di Garcia: "Napoli flop: 1-1 con l'Union Berlino. Garcia stecca, De La irritato". In taglio basso novità s