Rassegna stampa – Tra mercato e lotta scudetto: Juve, gennaio di fuoco

"Henderson: Max ci prova" , questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con l'ultima novità di mercato bianconera. La Juve è alla ricerca di un centrocampista e pensa all'ex Liverpool ora in fuga dall'Arabia. In taglio alto: "Il designatore Rocchi passa alla tolleranza zero: Ci siamo rotti!". In basso: "Osi, il principe d'Africa".

Tuttosport

Tuttosport apre con gli errori arbitrali: "Duello scudetto, fiaschi per fischi". E ancora: "Anche Rocchi ammette gli errori di arbitri e VAR. Nel saldo ci rimette la Juve". In taglio alto su Yildiz: "Non lo toglie più". In basso sul Torino: "Genova per Ivan vale un salto triplo".