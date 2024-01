Rassegna stampa – Juve avanti con fiducia: Max punta sul gruppo

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan in Coppa Italia: "Jovic accende il Diavolo". In taglio alto: "Inter, Inzaghi dà la scossa: voglio il titolo d'inverno" e "Juve. La fiducia di Allegri: avanti con il mio gruppo ". A lato novità sul Napoli: "Napoli compra. Mazzocchi c'è e Samardzic sta arrivando".

"Zielinski sceglie l'Inter" , questo il titolo del Corriere dello Sport. I nerazzurri lo hanno bloccato per giugno, così come Djalo e Taremi, mentre Buchanan arriva subito. Nel frattempo: "Il Napoli rilancia: Dragusin e Samardzic". In taglio basso: "Jovic fa volare il Milan".

Tuttosport

Tuttosport apre in prima pagina con un'intervista all'allenatore di Adzic: "Adzic, quattro in uno". A lato: "Doig a un passo dal Toro". In alto spazio al Milan: "Jovic-Traorè-Leao: festa Milan". In taglio basso: "Napoli: Mazzocchi c'è. Ora l'assalto a Dragusin" e "Le acrobazie di Zhang e i big sul mercato".