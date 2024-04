Rassegna stampa – Juve, testa alla Lazio. Milan-Inter, stasera il derby scudetto

Dalla sfida di Coppa Italia al derby per lo scudetto tra Milan e Inter: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il derby della Madonnina: "Scudetto o scherzetto". In basso: "Roma-Bologna come una finale", "De Ketelaere apre la via. L'Atalanta corre ovunque" e "Del Piero: Juve, la risalita sarà difficile. E ci vorrà tempo".