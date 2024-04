Rassegna stampa – Juve, riecco la Lazio: prova del 9 per Allegri

La Gazzetta dello Sport apre con il tennis: "Sinner: Numero 1 ci provo". In taglio alto: "Inter, ci sei". A lato: "Juve, passa o si cambia" . E ancora: "Vlahovic anti-crisi contro la Lazio. Attento Allegri " . Sul Milan: "Fofana sì al Milan". In taglio basso: "Cassaforte Bologna" e "I dubbi di Conte".

Corriere dello Sport

"Il mattatore", questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con Sinner. In taglio basso: "Inter, scudetto in tasca". Sulla Coppa Italia: "Juve-Lazio, primo round per la finale".