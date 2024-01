Rassegna stampa – Sorpasso Juve: Inter, ora che fai?

Oggi è lunedì 22 gennaio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve ha battuto il Lecce ed è quindi prima in classifica: andiamo alla scoperta delle principali notizie di giornata sui bianconeri .

"Testa al bacio" , questo il titolo de La Gazzetta dello Sport che apre con la vittoria della Juve. In basso: "All'Inter serve la super risposta". I nerazzurri questa sera saranno infatti impegnati nella finale di Supercoppa contro il Napoli. In taglio alto spazio al caso-razzismo: "Maignan, tutti complici".

Il Corriere dello Sport titola: " Vlajuvic ". E ancora: "C'è sempre più Dusan nel nuovo primato di Max: doppietta e Inzaghi sorpassato di un punto" . In taglio alto: "Kvara e Lautaro, una supernotte". In basso: "Maignan: Tutti complici".

Tuttosport

Tuttosport apre con la vittoria della Juve: "E adesso prendeteci!". Sulla Supercoppa: "Inzaghi per la storia, Mazzarri prepara sorprese". In taglio basso: "L'allarme di Maignan, la follia di Salerno" e "Agenti speciali per il caso Radonjic".